VeritasChain Unveils VAP Architecture, New Auditability Research, and Confirms Submissions to 58 Regulators Globally
VeritasChain today unveiled its Verifiable AI Provenance Framework (VAP) architecture, published new research on verifiable audit trails, and confirmed informational submissions to 58 regulatory authorities across 43 jurisdictions. These milestones advance VeritasChain’s mission to establish a global framework for verifiable auditability in AI and algorithmic trading.
This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20251216433807/en/
Verifiable AI Provenance Framework (VAP)
VAP is a layered assurance architecture designed for independent verification of AI decision-making. It is not a single product, but a framework defining how cryptographic evidence and third-party verification interoperate across diverse systems.
The architecture records decision-to-execution events as immutable audit trails, facilitating regulatory review and post-incident analysis without reliance on institutional trust. VAP builds upon the VeritasChain Protocol (VCP), treating cryptographic evidence as a core primitive in AI assurance.
Research Publications
VeritasChain has published two complementary papers on Zenodo establishing the feasibility and necessity of auditable AI infrastructure:
- Empirical Study: “Cryptographically Verifiable Audit Trails in Live Algorithmic Trading: An Empirical Study Using VCP v1.0” https://zenodo.org/records/17920524
- Regulatory Analysis: “Why Open Cryptographic Standards Matter for AI Auditability: Formal Analysis and Regulatory Alignment” https://zenodo.org/records/17947483
The official AI Decision Auditability Benchmark (v1.0)—including the scorecard and regulatory mapping—is available at: https://github.com/veritaschain/vcp-spec/tree/main/benchmark
Global Regulatory & Industry Engagement
VeritasChain submitted VCP and VAP materials to 58 regulators across 43 jurisdictions, including authorities in Europe, Asia-Pacific, the Americas, and MEA. These submissions support regulatory understanding of cryptographic auditability within frameworks like the EU AI Act.
Industry adoption of the methodology is also gaining traction. Two Tier-1 global professional services networks have begun referencing the VeritasChain Benchmark Score in the development of their independent AI audit and assurance methodologies.
About VeritasChain
VeritasChain develops open, cryptography-based standards for verifiable audit trails in AI-driven systems. Its work spans protocol design (VCP), assurance architecture (VAP), open benchmarks, and empirical research, enabling regulator-ready, independently auditable AI systems.
More information: https://veritaschain.org https://github.com/veritaschain
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251216433807/en/
Contact
Media Contact
VeritasChain
media@veritaschain.org