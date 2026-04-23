KBRA Releases Research – UK Building Societies: Resilient Fundamentals as Macro Pressures Weigh on Outlook

KBRA releases its latest research report evaluating the UK building society sector. We believe the overall creditworthiness of the UK building society sector remains resilient despite ongoing macroeconomic pressures, housing affordability constraints, and elevated geopolitical uncertainty. While the housing market has stabilised following a period of elevated transaction activity, momentum is expected to soften due to sensitivity to interest rate expectations. However, strong underwriting standards, conservative loan-to-value (LTV) ratios, and resilient mortgage performance continue to support the sector’s credit profile.

Key Takeaways

  • KBRA believes the sector can absorb ongoing macroeconomic pressures, including the recent energy price surge, since it is supported by resilient credit fundamentals. However, building societies remain exposed to affordability constraints, modestly rising unemployment, and potential housing market weakness, reflecting their undiversified, mortgage-focused business models.
  • Risks to profitability and asset quality are mitigated by strong capitalisation, ample liquidity, and stable retail funding. Conservative LTV ratios and generally strong mortgage performance continue to provide a meaningful buffer against credit losses.
  • Profitability remains moderate but appropriate on a risk-adjusted basis and has now moved beyond its cyclical peak. Earnings are expected to come under pressure, reflecting intensifying mortgage competition, a more uncertain interest rate outlook, and persistently high funding costs.
  • Asset quality remains strong, with low arrears and impairment levels; however, some modest normalisation is expected over the medium term as refinancing effects and affordability pressures emerge, particularly in the context of ongoing geopolitical uncertainties and their impact on cost-of-living pressures and interest rates.

About KBRA

KBRA, one of the major credit rating agencies, is registered in the U.S., EU, and the UK. KBRA is recognized as a Qualified Rating Agency in Taiwan, and is also a Designated Rating Organization for structured finance ratings in Canada. As a full-service credit rating agency, investors can use KBRA ratings for regulatory capital purposes in multiple jurisdictions.

Doc ID: 1014527

Contact

Patricia Cantwell, Associate Director
+353 1 588 1182
patricia.cantwell@kbra.com

Ken Egan, Senior Director
+353 1 588 1275
ken.egan@kbra.com

Irfan Surti, Associate Director
+44 20 8148 1079
irfan.surti@kbra.com

Joanna Drobnik, Managing Director
+353 1 588 1250
asia.drobnik@kbra.com

Media Contact

Matt Turner, Associate Director
+353 1 588 1231
matt.turner@kbra.com

Business Development Contact

Mauricio Noé, Co-Head of Europe
+44 20 8148 1010
mauricio.noe@kbra.com

